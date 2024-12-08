اليوم السابع
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بعد تناوله بمسلسل "فى ساعته وتاريخه".. كيف تبلغ عن العنف الأسرى من موقعك؟

الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:00 ص
بعد تناوله بمسلسل "فى ساعته وتاريخه".. كيف تبلغ عن العنف الأسرى من موقعك؟ العنف الأسري- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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بعد تناول الحلقة الثانية من مسلسل "في ساعته وتاريخه" قضية العنف الأسري وتأثيرها على المجتمع، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيفية الإبلاغ عن العنف الأسري من موقعك؟

-كيفية الإبلاغ عن العنف الأسري

الحكومة المصرية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وضعت آليات لتسهيل الإبلاغ عن العنف الأسري وحماية الضحايا:

1. الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة

* رقم الخط الساخن: 15115

* يقدم استشارات قانونية ونفسية ومساعدة مباشرة للضحايا.

2. الخط الساخن لحماية الطفل (نجدة الطفل)

* رقم الخط الساخن: 16000

* يُستخدم للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.

3. الإبلاغ في أقسام الشرطة

* يمكن تقديم بلاغ مباشر في أي قسم شرطة، مع توفير حماية قانونية للضحية.

4. التطبيقات الإلكترونية

* أطلقت بعض المنظمات تطبيقات مثل “شكاوى المرأة” لتسهيل الإبلاغ.

5. مؤسسات الدعم النفسي والقانوني

* توفير مراكز إيواء ودعم نفسي للنساء والأطفال المتضررين.

 







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