الموافقة على رفع قيد الارتفاعات لـ25.5 متر بمستشفى فارسكور المركزى بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن الموافقة على رفع قيد الارتفاعات البنائية لمشروع إحلال و تجديد مستشفى فارسكور المركزي من 18 مترا إلى 25.5 متر الأمر الذي يساعد في تنفيذ البرنامج الوظيفى للمستشفى على أحدث معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، يتقدم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ود. أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية على الدعم المستمر الذي أدى للحصول على هذه الموافقة.

كما يثمن الجهود الحثيثة لإدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بمديرية الصحة بدمياط برئاسة د. محمد الجيوشى في متابعة استصدار الموافقات اللازمة.