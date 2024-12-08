المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م.ع." 40 عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز بندقية آلية بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم أثناء قيادته السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته على 15 كيسا من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط بندقية آلية بحوزته.

وبمواجهته اعترف بالواقعة والاتجار في المخدرات وتم التحفظ على السلاح الالى ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.