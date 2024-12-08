اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:13 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "س.ع.ع" وشرع في قتل المجني عليه "م.ع.ح" بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وإصابة آخر بعد قيام المتهم وآخرين بإطلاق النار صوب منزل المجنى عليه من بنادق آلية، بسبب خلافات بين عائلة المتهم وآخرين والمجنى عليه مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة الآخر.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.







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