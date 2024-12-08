اليوم السابع
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المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج "نورة" في محافظة الدقهلية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:11 ص
المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج "نورة" في محافظة الدقهلية إطلاق برنامج "نورة" في محافظة الدقهلية
محمود راغب

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ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة إنتصار السيسي، أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج "نورة" في محافظة الدقهلية، وذلك فى إطار المشروع القومى لـ تنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية بداية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت شيرين ماهر منسقة البرنامج أن برنامج نورة يبدأ خطوات جديدة نحو تمكين الفتيات بمحافظة الدقهلية لتحقيق مستقبل أفضل لهن، من خلال منحهن فرصًا أكبر للتعليم والتدريب والتطوير، بما يعزز من دورهن في المجتمع ويسهم في بناء مستقبل مشرق لهن.

وأضافت أن برنامج نورة بمحافظة الدقهلية بدأ بتنظيم دورة تدريبية لميسرات البرنامج بالمحافظة، استهدفت تدريب 26 ميسرة من قرية دنجواي لرفع مهاراتهن الشخصية وثقلهن بالعديد من المعلومات والمهارات القيادية،علاوة على تدريبهن على الدليل التدريبي للبرنامج لنشر المعرفة به وتوجيه الفتيات المستهدفات من البرنامح نحو فرص أفضل في الحياة.

يذكر أن برنامج "نورة" يستهدف الفتيات من سن 10 حتي 14  عاما، وتبلغ  مدته 40 أسبوعًا، يتم خلالهم تدريب الفتيات والمراهقات وتزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر أعراف اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتعزيز مهاراتهن وتمكينهن، وذلك من خلال برامج وورش عمل تتيح لهن تعلم المهارات والتعبير عن أفكارهن وابداعاتهن.







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