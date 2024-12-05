ضمن مبادرة بداية.. تدريب 350 سيدة وفتاة على برنامج ريادة الأعمال بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمرأة تنفيذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، بقرى محافظة الشرقية، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إن فرع المجلس قم بتنفيذ 14 دورة تدريبية عن برنامج ريادة الأعمال، استهدفت تلك الندوات 350 سيدة وفتاة بقرى: "قهلة الجبلة - كفر العرب - سلمنت - منية سلمنت - كفر أكياد - سندنهور - منشأة السلام - ميت حبيب" مركز بلبيس، وقرى:"أكراش - أكوة- شوبك أكراش- المناصافور- منشأة صهبرة- كفر الحاج حسن" مركز ديرب نجم.

وأشارت مقررة الفرع، إلى أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.