اليوم السابع
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الكشف الطبى على 150 حالة ضمن القافلة الطبية بقرية الحمراوين شمال القصير

الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:16 ص
الكشف الطبى على 150 حالة ضمن القافلة الطبية بقرية الحمراوين شمال القصير قافلة طبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصير، برئاسة اللواء إيهاب رشاد، أن القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتي أجرت الكشف الطبى على أهالى قرية الحمروين شمال المدينة لمدة يومين تمكنت من الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً لـ 150 مواطناً .

اكد رئيس مدينة القصير أن تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة القوافل الطبية وتوفير جميع الخدمات للقافلة وتذليل العقوبات لمساعدتهم فى تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين.

وشهدت قرية الحمراوين شمال مدينة القصير نشاطًا مكثفًا للقافلة الطبية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية، مؤكدا على أهمية دعم القوافل الطبية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الوحدة المحلية لمدينة القصير أن القافلة، التي استمرت لمدة يومين في وحدة الحمراوين الصحية، تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 150 مواطنًا، مع تقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين في المناطق النائية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

 







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