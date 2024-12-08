اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العراق يؤكد ضرورة احترام إرادة السوريين.. ويدعو لإقرار دستور تعددى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:19 م
العراق يؤكد ضرورة احترام إرادة السوريين.. ويدعو لإقرار دستور تعددى الوضع فى سوريا
كتب ـ أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الحكومة العراقية في بيان لها، الأحد، أنها تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق.

وأكد العراق ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة.

كما شددت الحكومة العراقية دعمها لكل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به.

وجددت الحكومة العراقية التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين.
 







مشاركة

اخبار العراق

الحكومه العراقيه

سوريا

احداث سوريا

بشار الاسد

سوريا الان

بشار

سوريا الآن لحظة بلحظة

اخبار سوريا اليوم

هروب بشار الاسد

ماذا يحدث في سوريا الان

اخبار سوريا الان

سوريا لحظة بلحظة

الاسد

هروب بشار الاسد من سوريا

الوضع في سوريا

الاسد سوريا

اخبار سوريا

دمشق

اخر اخبار سوريا

السورية

أخبار سوريا اليوم عاجل

سقوط دمشق

التلفزيون السوري

سوريا مباشر

أخبار سوريا

المعارضة السورية

تحرير سوريا

سقوط بشار الاسد

سقوط بشار

اخبار

Syria

bashar al assad

syria live

سجن صيدنايا

صيدنايا

ترامب سوريا

بشار يغادر سوريا

سوريا قبل الحرب

سوريا اليوم مباشر

أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق

انسحاب الجيش السوري

الوضع السياسي في سوريا اليوم

أخبار سوريا العسكرية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة