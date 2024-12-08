السجن 5 سنوات لسائق تعدى بالضرب على موظفة وتسبب فى فقدانها البصر بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن لمدة 5 سنوات لسائق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على موظفة بالري، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتسبب لها بفقد الإبصار بالعين اليمني، وأحدث لها عاهة مستديمة بنسبة 35%.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29959 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3697 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "إيهاب أ ا"، 44 سنة، سائق، مقيم زاوية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 22 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ضرب المجنى عليها صابرة محمد عبد المجيد إبراهيم، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر خلف سابق بين المجني عليها والمتهم، إنتوى ضربها، وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجدها فيه، وما أن ظفر بها كالها ضربة بالسلاح الأبيض إحرازه، استقرت بعينها اليمنى، فأحدث إصابتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار بالعين اليمنى تقدر نسبتها بنحو 35% على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير مسوغ قانوني سلاحاً أبيضاً "سكين" على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها صابرة محمد عبد المجيد إبراهيم، 48 سنة، موظفة بهندسة الري بطوخ، والتي أكدت أنه وعلى إثر خلف سابق بينها والمتهم، إنتوي ضربها، وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً "سكين"، وتنفيذا لمأربه وما انعقدت عليه عزائمه، توجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجدها فيه، وتحين الفرصة، وما أن ظفر بها فكالها ضربة بالسلاح الأبيض إحرازه استقرت بعينها اليمنى، فأحدث إصابتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار بالعين اليمني تقدر نسبتها بالحو 35%.