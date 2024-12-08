اليوم السابع
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قبيل توجهه للنرويج..

الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:08 م
الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته ملك وملكة الدنمارك يودعان الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "ماري".

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

 
 
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الرئيس السيسي 
 
 
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ملك الدنمارك
 
 
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الرئيس السيسي
 
 
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الرئيس السيسي وملك الدنمارك
 
 
 
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ملك الدنمارك
 
 
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الرئيس السيسي وملك الدنمارك
 
 
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ملك وملكة الدنمارك
 
 
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الرئيس السيسي وملك وملكة الدنمارك
 
 
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الرئيس السيسي
 
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الرئيس السيسي و ملك وملكة الدنمارك
 
 

 







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الرئيس السيسى

ملك الدنمارك

ملكة الدنمارك

زيارة الرئيس للدنمارك




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