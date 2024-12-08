اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تدعو جميع السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:19 م
الجامعة العربية تدعو جميع السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا، اليوم الأحد، أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ، للتطورات المتسارعة  في سوريا، كونها واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث.

واعتبرت الجامعة العربية أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل علي استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.

وشددت الامانة العامة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها.

ودعت الأمانة العامة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار اقليمياً ودولياً إلي دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق الي آفاق أرحب.

وأكدت أنها لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا، البلد العربي ذي التاريخ المديد والاسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية، وصولاً الي تجاوز المرحلة الحالية بسلام.

وجددت الامانة العامة في هذا السياق إدانتها الكاملة لما تسعي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلي تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 74 منتهياً.







مشاركة

الجامعة العربية

سوريا

احداث سوريا

بشار الاسد

سوريا الان

بشار

سوريا الآن لحظة بلحظة

اخبار سوريا اليوم

هروب بشار الاسد

ماذا يحدث في سوريا الان

اخبار سوريا الان

سوريا لحظة بلحظة

الاسد

هروب بشار الاسد من سوريا

الوضع في سوريا

الاسد سوريا

اخبار سوريا

دمشق

اخر اخبار سوريا

السورية

أخبار سوريا اليوم عاجل

سقوط دمشق

التلفزيون السوري

سوريا مباشر

أخبار سوريا

المعارضة السورية

تحرير سوريا

سقوط بشار الاسد

سقوط بشار

اخبار

Syria

bashar al assad

syria live

سجن صيدنايا

صيدنايا

ترامب سوريا

بشار يغادر سوريا

سوريا قبل الحرب

سوريا اليوم مباشر

أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق

انسحاب الجيش السوري

الوضع السياسي في سوريا اليوم

أخبار سوريا العسكرية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة