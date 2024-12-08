اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:45 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين في قرية النواهض التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النواهض بمركز أبو تشت، وتبين إصابة إسماعيل.ع.م، 25 عامًا، ومحمد.ع.ع، 35 عامًا، وشقيقه أحمد.ع.ع، 30 عامًا، ورجب.ا.ر، 32 عامًا، بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النواهض بمركز أبو تشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.







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