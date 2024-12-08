سقوط 4 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بالمراغة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة بين طرفين، تم ضبط طرفى المشاجرة، بينهم مصاب بكدمات متفرقة بالوجه وذلك بسبب معاكسة فتاة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة بين "طرف أول " رجب ع ا ع 25 سنة مقاول ومقيم دائرة المركز مصاباً " بجروح وكدمات متفرقة بالوجه والرأس ".

وبين "طرف ثان" أحمد م م ا 23 سنة عامل، صديقيه طنطاوي ع ط ع 26 سنة عامل، وأحمد ف م ح 25 سنة عامل يقيمون بدائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب قيام الطرف الأول بمعاكسة نجلة عمومة الأول من الطرف الثاني تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.