إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بمحافظتى الإسماعيلية و كفر الشيخ

المحافظات - محمد سليمان - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات ، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 حتى 27 ديسمبر الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الأحد، تنفيذ 14 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 3 أفدنة و1041م، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبو صوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور المحاسب حسنى راشد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد حالة واحدة لأراضي أملاك دولة بولاية المحافظة، على مساحة 3 أفدنة، تم رفضها بالتقنين، بالإضافة لإزالة 9 حالات لتعديات بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة 649م، عبارة عن بناء أسوار ومباني بدون ترخيص.

كما تم إزالة 4 حالات لتعدٍّ على أراضي بولاية هيئة الطرق والكباري، على مساحة 292م، عبارة عن بناء أسوار وتند..

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وفى كفر الشيخ، قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ 9 قرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراط و 13 سهمًا بنطاق مركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ضمّن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، فى مرحلتها الثالثة.

أكد محافظة كفر الشيخ، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحد المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 24 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وغيرها من مخالفات البناء.

وتناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.