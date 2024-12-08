"أوقاف مطروح" تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة 370 متسابقا

مطروح – حسن مشالي

افتتح الشيخ حسن عبد البصير مدير أوقاف محافظة مطروح، اليوم الأحد، المسابقة القرآنية بإدارة أوقاف مدينة الحمام، التي تنظم بالجهود الذاتية، بمشاركة 370 متسابقا ومتسابقة، من أبناء مدينة الحمام والقرى المجاورة لها، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أن هذه المسابقة تأتي ضمن فعاليات المسابقات المحلية، التي تعقد تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف، في ظل حرص أئمة المساجد بالحرص الدائم والدؤوب على تعليم وتربية الطلاب على مائدة القرآن الكريم، فهو المصدر المبارك في تقويم السلوك وضبط الأخلاق.

كما أوصى المتسابقين بمداومة الاستذكار والمراجعة للقرآن الكريم، والحرص على إتقان تلاوته ومعرفة أحكامه، فهو الذي يحفظ للمسلم هويته الدينية، ويربطه بلغته العربية التي نزل بها القرآن، مشيراً إلى أن الهدف من المسابقة، هو تزكية الانتماء الأسري الوطني والعروبي والديني والرقي بإنسانيتنا، بالعلم المصحوب بالخلق وأن الحفاظ على القيم الوطنية والدينية والإنسانية ومواجهة الانحلال والتطرف من أهداف تربية النشء وسبيل للحفاظ على قوة الوطن.

وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات والشيخ عماد وصال مسؤول شؤون القرآن، والشيخ زكريا الخطيب مدير إدارة الحمام السابق.