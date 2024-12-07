8 أسباب مفاجئة لحب الشباب لدى البالغين.. طرق العلاج

كتب حسام الشقويرى

على الرغم من أن البثور تبدو متشابهة، إلا أن البثور التي تصيب البالغين تختلف عن تلك التي كانت تظهر في المدرسة الثانوية. وعادة ما يظهر حب الشباب لدى البالغين في النصف السفلي من الوجه؛ أما لدى المراهقين، فيظهر عادة في النصف العلوي. كما أن حب الشباب لدى البالغين يكون أعمق ويظهر على شكل أكياس أو بثور "تحت الجلد"، والتي لا يمكن تصريفها وفقا لما نشره موقع everydayhealth

قد تشمل أسباب ظهور حب الشباب الحالي تغير مستويات الهرمونات نتيجة انخفاضات ما قبل الحيض، والتقلبات التي تحدث أثناء سن اليأس ، ومستحضرات التجميل، ونظام العناية بالبشرة، وخيارات نمط الحياة الأخرى.

الأسباب وطرق العلاج

1. منتجات تصفيف الشعر التي تلامس بشرتك قد تساهم في ظهور حب الشباب

أصبحت البثور التي تسببها منتجات العناية بالشعر شائعة جدًا

تتسبب منتجات تصفيف الشعر في تسرب الزيوت إلى الجبهة، مما قد يحبس البكتيريا المسببة لحب الشباب في مسامك".

تصبح المسام المسدودة ملتهبة، مما يؤدي إلى الاحمرار والقيح، وفي النهاية ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء على طول خط الشعر والجبهة.

2. إزالة شعر الوجه قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب بطريقة غير متوقعة



إن المنتجات الموضعية التي يتم تطبيقها على بشرتك قبل أو بعد إزالة الشعر يمكن أن تكون مسببة للرؤوس السوداء (أي أنها تسد المسام وتعزز ظهور حب الشباب).

ضع في اعتبارك أن النتوءات المثيرة للحكة بعد إزالة الشعر قد لا تكون حب الشباب الحقيقي، بل هي "تهيج في بصيلات الشعر يسبب طفح جلدي مؤقت"، يمكنك تخفيف الطفح الجلدي عن طريق وضع كمادات دافئة على وجهك ثلاث إلى أربع مرات يوميًا. إذا لم تنجح هذه الطريقة، فاستشر طبيبك. قد تحتاج إلى تناول مضاد حيوي لإزالة الطفح الجلدي.

3. استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الجلد، مما يسبب حب الشباب

قد تجربين عدة منتجات جديدة للعناية بالبشرة كل عام. وهذا مفيد لصناعة مستحضرات التجميل ولكنه ضار ببشرتك.

إن تبديل المنتجات أو إضافة منتج جديد قبل إعطائه فرصة للعمل "يتحدى بشرتك بمواد حافظة ومكونات نشطة جديدة، والتي يمكن أن تكون مزعجة وتسبب ظهور البثور".

حتى منتجات مكافحة حب الشباب يمكن أن تسبب عيوبًا إذا استخدمت الكثير منها.

4. قد يؤدي مزيل المكياج (أو عدم استخدامه) إلى ظهور حب الشباب

يمكن لمستحضرات التجميل التي تسبب انسداد المسام أن تتحد مع الزيوت الطبيعية لبشرتك لتتسبب في ظهور حب الشباب التجميلي.

المشكلة لا تكمن في المنتجات فقط، بل أيضًا في كيفية إزالة المكياج.

"إما أن النساء ينظفن بشرتهن بطريقة سطحية، أو لأنهن يستخدمن مكياجًا معدنيًا يعتقدن أنهن لا يحتجن إلى غسل وجوههن جيدًا".

بعد يوم طويل، تتراكم الماكياج والزيوت والأوساخ على بشرتك. وهذا يشكل تهديدًا ثلاثيًا يمكن أن يسد مسامك بسهولة، ويحبس البكتيريا المسببة لحب الشباب ويؤدي إلى ظهور البثور.

5. السفر يمكن أن يسبب ضررًا لبشرتك، مما يساهم في ظهور البثور

يمكن أن يؤدي تغير البيئة - الشمس والحرارة والرطوبة - إلى ظهور حب الشباب.

6. قد تؤدي واقيات الشمس الثقيلة إلى ظهور البثور

"يجب على الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو البشرة المعرضة لحب الشباب البحث عن واقيات الشمس الخالية من الزيوت وغير المسببة لحب الشباب". ويضيف أن واقيات الشمس "الثقيلة" التي لا تحمل علامة "خالية من الزيوت" يمكن أن تسد مسام الجلد وتسبب المزيد من حب الشباب.

كريم الوقاية من حب الشباب

من المهم حماية بشرتك من أشعة الشمس، بما في ذلك إذا كنت تعاني من حب الشباب. إليك أفضل نوع من واقيات الشمس لحب الشباب.

تحتوي واقيات الشمس على نوعين من المكونات النشطة. المواد الكيميائية التي يتم امتصاصها في الجلد وتحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والمواد الفيزيائية (وتسمى أيضًا واقيات الشمس المعدنية) التي تستقر على السطح لتكوين درع من الشمس.

7. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب

"لقد أظهرت دراسات متعددة أن منتجات الألبان تزيد من مستويات عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، والذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه"، و أكثر أشكال منتجات الألبان المحفزة هو حليب البقر، وخاصة الحليب قليل الدسم، والذي يحتوي على كمية كبيرة من هرمونات البروجسترون الشبيهة ويحتوي على نسبة سكر أعلى" من الحليب كامل الدسم.

قلل من تناول الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والآيس كريم وانتقل إلى الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه

8. الإجهاد مصحوب بتغيرات هرمونية تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب

"يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم حب الشباب من خلال التسبب في إطلاق مواد كيميائية ملتهبة تسمى الببتيدات العصبية والتغيرات الهرمونية".