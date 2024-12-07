وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان مكتب الشهر العقارى بمجمع محاكم المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع المحاكم بالمنصورة وتطوير محكمة جنوب المنصورة.

وقام محافظ الدقهلية، ووزير العدل ومساعديه ورؤساء المحاكم والمستشارين، بافتتاح مكتب الشهر العقاري بمبنى مجمع محاكم المنصورة، والذي يعمل بأحدث النظم التكنولوجية منذ تلقي الطلبات وحتى تسليم الخدمة للمواطنين، ويعمل بنظام الشباك الواحد، كما يمكن للمواطنين التقديم عن بعد"اونلاين" باستخدام تطبيق"أرغب في عمل توكيل" عبر بوابة مصر الرقمية، الأمر الذي ينهي المعاملات بدقة عالية وفي أسرع وقت باستخدام النماذج المؤمنة.

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المتميز لوزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

من جهته، أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية ،وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفا عن كاهل المواطنين في تلقي الخدمة من أقرب مكان،وقال إن الوزارة تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين، ويختصر الاجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف.

وأوضح وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية 56 مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق تعمل بنظام الشباك الواحد ،وأن المكتب مقام على مساحة 210 متر ويقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال عدد 4 شباك لتوثيق المستندات الرسمية وعدد 2 مدخل بيانات ومكاتب حفظ المستندات إلى جانب تخصيص اماكن لاستراحة المواطنين.

جاء ذلك بحضور وفد من المستشارين يضم المستشار محمد المشد، رئيس محكمة جنوب الدقهلية، والمستشار حسام فتحي رئيس محكمة شمال الدقهلية، المستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار أحمد السعيد نائب رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار علي عبد الباري، المستشار أحمد الفخراني المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

هذا وكان محافظ الدقهلية قد استقبل وزير العدل بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة ،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ .



مكتب الشهر العقارى بمجمع محاكم المنصورة



وزير العدل ومحافظ الدقهلية



وزير العدل



