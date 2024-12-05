اليوم السابع
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وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 05:16 م
وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية وزير العدل ورئيس النيابات فى الأردن
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل صباح اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدي المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

 

وزير العدل والوفد القضائى الاردنى
وزير العدل والوفد القضائى الاردنى

 

وزير العدل ورئيس النيابات فى الأردن
وزير العدل ورئيس النيابات فى الأردن
جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم

 







رئيس النيابات العامة بالاردن

وزير العدل

التعاون القضائى

مصر والاردن




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