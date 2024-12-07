وزير الخارجية الدنماركى: مصر بوابة مهمة لمشاركتنا فى أفريقيا ولها دور فى استقرار المنطقة

الأمير نصري

قال وزير الخارجية الدنماركى، لارس راسموسن: "نحن سعداء باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعزيز التعاون بين مصر والدنمارك مهم، نظرا لموقع مصر الجغرافى فهى البوابة إلى العالم العربى وإلى أفريقيا، وجارة قريبة لأوروبا ولدينا قواسم مشتركة ونتقاسم العديد من التحديات.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من كوبنهاجن على هامش زيارة الرئيس السيسى، أن مصر بوابة مهمة لمشاركتنا فى أفريقيا، والطاقة الخضراء شىء واعد للغاية، وهناك فرصة كبير للتعاون المربح للجانبين، ونريد استكشاف المزيد من التعاون مع مصر فى هذا المجال.

ولفت وزير الخارجية الدنماركى إلى أنه لدينا 34 منحة دنماركية فى مصر فى صناعة الشحن، ونقدر دور مصر الساعى لاستقرار المنطقة، ونحن ندعو لوقف إطلاق النار فى غزة، ولا يمكن التقليل من هذا الدور الذى تلعبه مصر فى هذا الشأن وفى استقرار المنطقة.

تابع وزير الخارجية الدنماركى: "سنوقع اليوم على شراكة استراتيجية جديدة مع مصر وهو على إطار عمل جيد".