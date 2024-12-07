وزير الخارجية الإماراتى يبحث ونظيرته الإكوادورية تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الجمعة، مع وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور جابرييلا سومرفيلد، العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها التجارية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة والتعدين.

كما تطرق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إلى مساعي البلدين لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والتوصل إلى شراكة شاملة تدعم جهودهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سومرفيلد، معربا عن تطلعه أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين؛ بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. كما بحث الجانبان مجمل التطورات في المنطقة وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.