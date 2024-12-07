وزارة التعليم توجه بتعميم رياضة الشطرنج فى المدارس.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية بتعميم رياضة الشطرنج بالمدارس بجميع المراحل التعليمية، من خلال التدريب والمسابقات وتنظيم فعاليات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وإخطار الوزارة بما تم تنفيذه بصدد هذا الشأن.



وأكدت الوزارة، أنه يأتى ذلك فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه لأنه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بالرياضة البدنية والذهنية وبالأخص رياضة الشطرنج، والتي تعمل على خلق جيل يفكر ويبتكر ويبنى بلده، وبعد نجاح بطولة الجمهورية الأولي لشطرنج المدارس العام الماضي ونجاح البطولة الثانية للعام الحالى والتعاون المثمر والبناء بين الادارة المركزية لتطوير المناهج ومستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج.