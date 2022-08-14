نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم الفائزين فى بطولة الشطرنج

كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفائزين فى بطولة الشطرنج السريع، التى أقيمت على مدار يومين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج وسط إقبال كبير من المهندسين بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن لطفى أمين نادى المهندسين بالإسكندرية وعضو مجلس النقابة، المهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ونائب رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب، وأعضاء مجلس النقابة المهندس علاء محجوب والمهندس محمد سعيد.

وفى كلمته؛ أشاد الدكتور حسن لطفى، أمين نادى المهندسين بالإسكندرية، بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصرى للشطرنج فى البطولة الثانية وسط إقبال كبير من المهندسين وأسرهم للالتحاق بالبطولة.

كما أشاد بالمجهود المبذول من لجنتى الشباب واللجنة الاجتماعية والثقافية لتنظيم هذا الحدث المميز فى نادى المهندسين، موجها شكره للمهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لجهوده المبذولة فى تنظيم هذه الفاعلية المميزة.

وقال المهندس مؤمن شفيق، نائب رئيس اتحاد الشطرنج وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، أنه سعيد التعاون نقابة الإسكندرية فى هذه البطولة وسط تنافسية كبيرة بين المشاركين الذى بلغ عددهم 170 مشترك بالإسكندرية.

واضاف أن فريق نقابة المهندسين حصل فى موسم 2020 على دورى الدرجة الأولى ثم الصعود إلى دورى ممتاز ب ثم ممتاز أ والتنافس على أعلى مستوى للفريق مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى تصعيد الفرق والمنافسة فى كافة البطولات.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن المرحلة القادمة سيتم تنظيم بطولة شتوية بعد نجاح الدورة الثانية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج لمنح الفرصة للمشاركة لأكبر عدد من المهندسين.

وأشاد " عزت" بمشاركة الأطفال فى البطولة وسط تشجيع من أولياء الأمور لمشاركتهم حتى التصفيات.

وقال المهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب، أن مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية حريص على تقديم كافة الخدمات التى تهم المهندسين من كافة الأعمار.

وأضاف اقبال المهندسين على هذه الأنشطة تمثل نجاح كبير وجنى ثمار هذا المجهود المبذول لخدمة المهندسين.

وفاز فى بطولة الشطرنج ناشئين المركز الأول ناشئين مينا نبيل، المركز الثانى جنا محمد، وفاز بالمركز الأول غير مقيمين المهندس حسين عبد العال، المركز الثانى ريم حسن محمد، مركز أول فوق الـ 60 خالد عطية، المركز الثانى مصطفى رمضان، مركز أول تقييم تحت 1600 احمد على، المركز الثانى عزت محمد شريف.

بينما فاز بالمركز الأول تقييم تحت 1800 محمد السيد شهاب، المركز الثانى أحمد حمزه فؤاد، مركز اول تقييم تحت 2000عمرو حلمى، والمركز الثانى فاز محمود الفحام.

وفاز بالمركز الأول مهندسين، المهندس سامح إبراهيم المركز الثانى فهد أشرف، وفاز بالترتيب العام للبطولة بالمركز الأول أدهم محمد فوزى، كما تم تكريم لجنة التحكيم المشاركة فى البطولة.