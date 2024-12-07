نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين الفترة المقبلة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هذه الأيام استقرار نسبى فى الأحوال الجوية من اليوم حتى 15 ديسمبر.

وحدد فهيم عدد من النصائح التي يجب اتباعها خلال تلك الفترة :

1- جو مثالى للقمح والفول البلدي الذى تمت زراعته منذ فترة لذلك يجب عدم التأخر فى رية التشتية واستخدام الفسفور للفول.

2- هذا الطقس سوف يؤخر الانبات للقمح والفول والكتان الذى تتم زراعته حاليًا لذلك يجب انتهاز فرصة ارتفاع الحرارة نهاية الإسبوع .

3- جو مثالي للتحجيم الطبيعي للبطاطس الشتوي فى آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى والبصل المقور لذلك يجب وضع مركبات البوتاسيوم.

4- جو مثالي للتحجيم والتلوين في البرتقال والفراولة والطماطم وممكن تساعد بمركبات اسيتات البوتاسيوم مع الكالسيوم بورون “بالتبادل”.

5- يمكن أن يسبب هذا الطقس ضعف للنمو في الحبوب العطرية "كمون – يانسون – كراوية – شمر " وهنا لابد من التخلص من الحشائش والدعم بالفسفور.

6- من الممكن ظهور أعراض نقص الفسفور في أطراف ورق مشتل البصل والتوم المزروع المتأخر "انتهز ارتفاع الحرارة وضبط الري والتغذية " .

7- ينصح التخلص من الوش الأول للبرسيم والتركيز مع الوش التاني بإضافة السوبر المحبب والتسميد بالماب او حامض الفسفوريك في برميل مع الري .

8- المحاصيل التى تزرع حاليًا بالبذور أو الحبوب "الجافة" يمكن نقع البذور والتقاوي فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات احادى البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما يؤدي الى تحسين الامتصاص فى هذه الاجواء الباردة مثل القمح والشعير والبسلة الشتوي.

9- المحاصيل التى ستزرع بالشتلات لابد من تطهير الشتلات ووضعها في منشط جذور يساعدها على التجديد السريع في الأجواء الباردة.

10- البطاطس الصيفي التى تمت زرعتها مبكرًا وكل الخضر والفراولة يكون عالي الفسفور هو الأساس والتركيز مع البوتاسيوم فوسفيت والماب .

11- الفراولة لها معاملات خاصة في تكثيف معاملات دعم الزرع ضد البرودة الشديدة والمتوقع منتصف الأسبوع “بوتاسيوم فوسفيت ومركبات السليكا” .

12- أهم 6 أمراض خلال هذه الفترة العفن الرمادي ( بوترايتس) والتبقع العادي ( ميكوسفيريللا ) على الفراولة والندوة المبكرة على طماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي ولفحة الاستيمفيليوم واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل العفن الأبيض في الفاصوليا ومع برودة الجو ليلاً سوف تقل الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة .

13- طماطم الصعيد التى يتم جمعها، سوف يقل التحجيم مع ضعف التلوين لذلك يجب وضع سترات او نترات أو اسيتات البوتاسيوم رشاً مع بورون منخفض التركيز .

13- مزارعين القصب في الصعيد وضع منقوع السوبر ضروري جداً واضافته مع الري حتى لا تصفر أطراف الورق مع برودة الطقس.

13- لمحاصيل الفاكهة عموماً ( خاصة المانجو ) لابد أن تكون الخدمة الشتوية نوعية وننتهي منها تماماً قبل بداية كيهك نظرا لتوقع شتاء بارد واحتمالية موجات صقيع .

14- مزارعي الزيتون استعدو لضبط الموسم وخاصة التقليم من الآن فاحتياجات البرودة "المتصلة" ستكون فى مواعيدها .

15- مزارعي العنب عدم الاستعجال فى رش كاسرات السكون حتى يأخذ الشجر اكبر قدر من احتياجات البرودة طبيعياً .

16- الموز يحتاج لعمل مخزون من العناصر لذلك يجب تكثيف إضافة سلفات البوتاسيوم والفولفيك والماب "عالي الفسفور".

