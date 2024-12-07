من 250 إلى 310 جنيهات.. أسعار اللحوم داخل 103 معارض بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج تفاوت في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة ما بين 250 إلى 280 و300 و310 للكيلو حيث شهدت المحافظة توافر معروض ضخم من كل أنواع اللحوم مما ينعكس على استقرار قطاع بيع اللحوم بمختلف أنواعها

وهناك عوامل تؤثر على أسعار اللحوم، العرض والطلب حيث تؤدي زيادة الطلب أو نقص العرض إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار اللحوم بما يسمي تكاليف الإنتاج، فأي زيادة في تكاليف الإنتاج مثل أسعار العلف والوقود تنعكس على سعر البيع النهائي.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، حرص الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتوسع في إقامة معارض سلعية طوال العام لمواجهة ارتفاع الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المحافظ في تصريحات، اليوم السبت، إن المعارض السلعية توفر العديد من السلع الغذائية، واللحوم البلدية، وكل ما تحتاجه الأسرة، بنسب تخفيض تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مشيرًا إلى أن تعدد تلك المعارض وانتشارها في مختلف الأماكن تساعد في خلق منافسة بين التجار، مما يجعل المواطن يتمتع بميزة تنافسية، مؤكداً على المتابعة والإشراف الدائم من قِبل الجهات المعنية، لضمان جودة وصلاحية المنتجات، ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض، مشدّداً على مراجعة المنتجات قبل عرضها من جانب مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين، والجهات المعنية.

وأوضح سراج، أن محافظة سوهاج تمكنت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والمجتمع المدني في توفير 103 معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة بمختلف مدن وقرى المحافظة، منها 73 منفذاً ثابتاً، و30 منفذاً متحركاً منتشرة لتغطية جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى القوافل التموينية التي تنظمها مديرية التموين ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» والتي تجوب جميع القرى.

وأشار إلى انتشار 27 منفذاً تابعاً للقوات المسلحة، و9 منافذ بالتعاون مع الأحزاب، و18 منفذاً تسويقياً متنقلاً، و3 سيارات متنقلة لبيع الأسماك من بحيرة ناصر، بالإضافة إلى 29 منفذاً للشركة المصرية بمختلف مراكز المحافظة، و12 منفذ أمان.