مصرع أم وطفلها وإصابة طفلة فى حريق داخل منزل بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقيت سيدة وطفلها حتفهما، بينما أصيبت طفلة بتوقف القلب والتنفس وتم وضعها بالعناية المركزة، إثر نشوب حريق هائل داخل منزل مكون من 4 طوابق بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بمدينة طنطا.

انتقلت الحماية المدنية و6 سيارات اسعاف، وتم السيطرة على النيران، واسفر الحريق عن وفاة سيدة وطفلها إثر توقف القلب والتنفس وإصابة الطفلة الثانية بتوقف القلب والتنفس وتم نقلها في حالة حرجة للمستشفى ووضعها بالعناية المركزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.