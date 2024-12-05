محافظ مطروح يستقبل رئيس قطاع المعاهد الصحية بغرب الدلتا لبحث إنشاء معهد صحي جديد

مطروح – حسن مشالي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد محمود خفاجه رئيس قطاع المعاهد الصحية بغرب الدلتا، لمناقشة جهود الارتقاء بالعملية التعليمية الفنية للتمريض بالمحافظة، ومقترح إنشاء المعهد الصحي بمنطقة علم الروم، لتوفير كوادر في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتورة أفنان محمد عميد المعهد الفني الصحي بمطروح، و السيد الحسيني المدير المالي والإداري لقطاع غرب الدلتا، ومحمد الصرنجاوي المندوب الدائم لمعاهد قطاع غرب الدلتا.

ورحب محافظ مطروح، برئيس قطاع المعاهد الصحية بغرب الدلتا، حيث أكد على أهمية المعاهد الصحية، في تأهيل وتخريج كوادر في القطاع الصحي، لتوفير خدمة التمريض من أبناء المحافظة، مع أهمية مهنة التمريض ودورها الإنساني.

كما ناقش اللقاء، مقترح تخصيص قطعة أرض، في منطقة علم الروم، لإنشاء الصرح التعليمي للمعهد الفني الصحي بمطروح، حتى يتم استيعاب أبناء المحافظة، من مدارس خريجي التعليم الثانوى التجاري، والصناعي، والثانوي العام، ومدارس التمريض، المنتشرة في مراكز مطروح، خاصة مع الإقبال الكبير على ذلك النوع من التعليم.

وفي نهاية اللقاء، أدى رئيس قطاع معاهد غرب الدلتا، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المعهد من الطبقة الاولى، معرباً عن شكره وامتنانه لحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال والتعاون، والتنسيق المستمر مع الوزارة، في إطار الارتقاء بمنظومة التعليم الصحى بمطروح.