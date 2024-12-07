محافظ سوهاج: بدء أعمال رصف عدد من الشوارع والميادين بحى الكوثر

سوهاج - عمرو خلف

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن بدء مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي الكوثر في تنفيذ أعمال رصف عدد من الشوارع والميادين بنطاق الحي، وذلك في إطار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال زيارته الأخيرة لحي الكوثر.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر بيئة حضرية مناسبة للمواطنين، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة تضع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة أولوياتها.

ومن جانبها، أكدت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر أن أعمال الرصف ستساهم في تحسين المظهر الحضاري للحي، وتسهيل الحركة المرورية، مشيرة إلى استمرار الجهود التنموية في مختلف القطاعات بنطاق الحي.

