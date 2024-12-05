نائب محافظ سوهاج يشارك فى عدد من فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

سوهاج عمرو خلف

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، في عدداً من الفعاليات التي نظمتها مختلف القطاعات في إطار المبادرة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " على مستوى المحافظة.

وشهد نائب المحافظ فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت عنوان " التربية الإيجابية وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال"، والتي استهدفت 30 معلم بهدف رفع الكفاءة المهنية لهم، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامة خلاف مدير برنامج التربية الايجابية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمهندسة لمياء فتحي مدير وحده الحماية العامة بالمحافظة، كما قام بزيارة مقر الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات لبحث أوجه التعاون وسبل تفعيل المساهمة المجتمعية من الجمعية، بحضور محمد شوقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نشأت العريس رئيس مجلس إدارة الجمعية.

إضافة إلى ذلك، افتتح نائب المحافظ برنامج المنتدى السنوي للإدارة الفندقية بمركز القلب والجهاز الهضمي، بحضور الدكتور محمد خليفة مدير المركز، وشهد احتفالية مؤسسة " حياة كريمة " بنادي المحليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك تكريما لجهود المتطوعين في خدمة المجتمع، بحضور العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد شوقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما التقى مسئولي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالكوثر لبحث مشاركة طلاب المعهد في المبادرات المختلفة التي تنظمها المحافظة .

وخلال مشاركته في هذه الفعاليات، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ لجميع الحضور، مؤكداً على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.