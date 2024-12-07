لو عندك كرش.. 5 طرق هتخلصك من دهون البطن وتحميك من مخاطر الأمراض المزمنة

كتبت مروة هريدى

تجربة كل الطرق لحرق دهون البطن دون الحصول على نتائج دائمة؟ أمر قد يكون معتادا، حيث تعد دهون البطن أو الكرش واحدة من أكثر المخاوف شيوعًا لدى الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم، وترتبط دهون البطن أيضًا بمخاطر صحية والإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، وغالبًا ما يكون فقدان دهون البطن مهمة صعبة، ولكن إذا كنت عازمًا على تحقيق هذا الهدف والتخلص من الكرش، فإليك 5 طرق مجربة لاستهداف دهون البطن بشكل فعال، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن

هناك بعض العوامل قد تساعدك فى حرق دهون البطن والتخلص من الكرش وجني فوائد إضافية، وأهمها النظام الغذائى الذى يلعب دورًا حاسمًا في تقليل دهون البطن، حيث يمكن أن يساعدك اختيار نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بدون أطعمة مصنعة على خفض مستويات الأنسولين لديك مما يشجع الجسم على حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، بدلاً من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية، اختر البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والخضراوات الغنية بالألياف، إن دمج الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات، وكذلك البيض والخضراوات الورقية في نظامك الغذائي سيجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، وبالتالي تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ممارسة الرياضة بانتظام

إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، حاول أن تمارس 30 أو 45 دقيقة من التمارين الرياضية يوميًا، حسب حالتك الصحية، ويمكنك البدء بتمارين بسيطة مثل المشي السريع أو جلسات تمارين القلب الخفيفة، إن دمج التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) فعال لفقدان الوزن، وإضافة تمرينات مثل البوربي، وتمارين شد البطن، وتمارين تسلق الجبال، وتمارين اللف الروسي، والجري المائل، وتمارين البلانك يمكن أن تركز على منطقة البطن، إن تمارين تدريب القوة، مثل القرفصاء، والاندفاع، ورفع الأثقال، وتمارين البلانك، تستهدف مجموعات عضلية متعددة، وتزيد من معدل الأيض أثناء الراحة، وتساعدك على حرق دهون البطن.

احصل على ليلة نوم جيدة

النوم هو أحد أكثر الأجزاء التي يتم إهمالها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، تذكر أن قلة النوم تعطل التوازن الهرموني، مما يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن، ويؤثر الحرمان من النوم أيضًا على الشهية ويجعلك تشعر أكثر بالجوع وتزيد من رغبتك في تناول الأطعمة غير الصحية، لذلك استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة حتى يتمكن جسمك من التعافي وإعادة الشحن والانتعاش.

التحكم فى مستويات التوتر لديك

قد يبدو هذا غريبًا، لكن التحكم في مستويات التوتر يمكن أن يساعدك في رحلة إنقاص الوزن، والتوتر هو أحد الأسباب الصامتة لتراكم الدهون في البطن، وعندما تكون متوترًا، يفرز جسمك الكورتيزول، الذي يشير إلى تخزين الدهون حول منطقة البطن، ويمكن أن تساعد ممارسة اليقظة واليوجا والتأمل والتنفس العميق أو حتى المشي في خفض مستويات الكورتيزول والمساعدة في تحقيق أهداف اللياقة البدنية.

الترطيب

لا توجد حلول سريعة لتقليل دهون البطن، لكن الترطيب أمر بالغ الأهمية، ويعد الحفاظ على ترطيب جسمك خطوة أساسية في أي رحلة لفقدان الوزن، حيث يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي يساعد في الهضم، ويمنعك هذا من الإفراط في تناول الطعام، احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك وحاول شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات يوميًا.