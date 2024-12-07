قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور بالبحيرة لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة

البحيرة-ناصر جودة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع مياه الشرب عن مدينة دمنهور، وذلك ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر ولمدة 5 ساعات، نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة والإصلاح .

وناشدت شركة المياه المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع، وتُعرب عن أسفها لهذا الإزعاج وتؤكد بذل كافة الجهود لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة لإصلاح الكسر وإعادة الخدمة في أسرع وقت. وتناشد الشركة المواطنين، أصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه .

واهابت الشركة بالمواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة عبر وسائل الإعلام وموقع الشركة الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أي مستجدات تتعلق بموعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه.

وشددت شركة مياه الشرب على أهمية التعاون والتزام الجميع بالإرشادات لضمان تجاوز فترة الانقطاع بأقل تأثير ممكن، كما تؤكد التزامها الكامل بالعمل على تقديم خدماتها بأفضل جودة.

مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية خلال فترة الانقطاع، حيث سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة. وفي حال الحاجة لها، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لتوفير الدعم اللازم.