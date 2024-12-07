طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.