اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:05 ص
طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

 

 







الطقس اليوم

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة

الأرصاد

الأرصاد اليوم

الطقس في مصر

الطقس الأن

درجة الحرارة الأن

الطقس في القاهرة

الطقس في الإسكندرية

درجة حرارة القاهرة

توقعات الطقس

شبورة

أمطار

الطقس في موقعك

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس إسكندرية

الطقس لمدة 15 يوم

الطقس غدا في مصر

الطقس اليوم وغدًا

حالة الطقس لمدة 25 يوم القاهرة

الطقس اليوم في القاهرة الان

الطقس اليوم مباشر

متى تسقط الأمطار في مصر

متى يبرد الجو في مصر

كيف أعرف أماكن الأمطار

كم عدد الأمطار في مصر

الطقس غدا بالساعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الطقس في القاهرة خلال أسبوع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة