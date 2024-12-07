طقس الوادى الجديد دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا والحرارة تسجل 17 درجة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

شهدت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، أجواء شتوية دافئة واستقرارا فى حالة الطقس مع سطوع كامل لاشعة السمش وارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة، والتى بلغت حوالى 17 درجة مئوية على مدار ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة نسبية فى الساعات الأخيرة من الليل وتمتد حتى الساعات الاولى من الصباح حتى شروق الشمس ، حيث تتميز محافظه الوادى الجديد بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 13 إلى 23 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل.

تعتبر محافظة الوادى الجديد من أفضل الأماكن التى تصلح للسياحة الشتوية وخاصة سياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة التأمل ومراقبة غروب الشمس من فوق التلال والغرود، وتتميز بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة، حيث تتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.



