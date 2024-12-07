ضبط 1500 لتر سولار وبنزين و680 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر ، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة و مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة ،عن ضبط 1500 لتر سولار، وبنزين داخل مركز وقود غير مرخص قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 680 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير 35محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.