سعد أسامة بعد تغريم عمرو دياب 200 جنيه بـ"الصفعة": مش عايز فلوس واتمنى يعتذر

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، علق الشاب بعد حصوله على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وقال الشاب سعد أسامة في تصريحات اليوم السابع،" أنا مش عايز فلوس من الفنان كل اللي محتاجه اعتذار بس"

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.