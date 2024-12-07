ساعته وتاريخه.. تأثيرات سلبية للعنف المنزلى على نفسية الأطفال

كتبت مروة محمود الياس

ناقشت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى عرضت بعنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض نفسية، واجهت الطفلة سهام والدها بعد عثورها على ملابس ولادتها المختفية منذ سنوات، داخل دولاب كان يمنعها من الاقتراب منه نهائيا، واكتشفت الطفلة ان والدها هو من قتل والدتها بعد كل السنوات التي مرت.

مسلسل ساعته وتاريخه



العنف المنزلى هو أساس هذه القصة، حيث كانت تعنف الأم الأب وتضربه، هذا التعنيف الأسرى المتبادل يؤثر على الأطفال سلبا دون شك، حسبما أكد تقرير نشر في موقع womenshealth :