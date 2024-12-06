مسلسل ساعته وتاريخه.. يناقش العنف الأسرى وتأثيره على الأطفال

كتب - أحمد عبد الهادى

ناقشت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى عرضت بعنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض كثر.

وظهرت الفنانة لبني ونس جدة الطفلة سهام التي تطلب منها الذهاب لدرس مع صديقتها وتنصحها لبنى ونس بسماع نصيحتها وعدم الذهاب، وفجاءة يظهر شقيق سهام الصغير يطلب منها الذهاب للسطح بسبب تسببه في سقوط أريال التلفزيون، وتخرج بعدها لبني ونس.

استعانت الطفلة بشاكوش وذهبت للسطح لعودة ارسال التلفزيون، ولكن تسببت في إتلاف ارسال اريال تلفزيون جارهم جمال، ثم تعود سهام للشقة، ويصل والدها "أحمد أمين"، وتخاف الطفلة ان تخبره انها ذهبت للسطح.

وتسلط الحلقة الثانية من المسلسل الضوء على قضية العنف المنزلي التى يتعرض لها الأزواج، والزوجات والتى قد تؤول فى النهاية إلى ارتكاب جريمة، ويقدم القائمين على العمل نصائح مبطنة فى الحبكة الدرامية لتوعية المشاهدين، وتنتهى الحلقة بأرقام النجدة الخاصة بوزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة.

وتضم الحلقة الثانية نجوم من تجربة كاستنج التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، منهم اسلام خالد وميشيل مساك والطفلة لميس محمود بجانب ضيف شرف الحلقة النجم احمد أمين والفنانة لبني ونس، والحلقة ستكون قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المرب وكتابة دينا ماهر والمخرج عمرو موسي.