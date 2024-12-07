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حقوق حلوان: انطلاق امتحانات الترم الأول نهاية ديسمبر للليسانس والدراسات العليا

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:00 ص
حقوق حلوان: انطلاق امتحانات الترم الأول نهاية ديسمبر للليسانس والدراسات العليا جامعة حلوان
محمد صبحى

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أعلنت الدكتور أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025 والتى من المقرر أن تبدأ خلال شهر ديسمبر الجارى.

وقالت الدكتور أمل لطفى فى تصريحات ل" اليوم السابع" أنه  تقرر أن تبدأ الاختبارات بامتحان طلاب التخلفات والتى تنطلق يوم 14 ديسمبر، على أن تبدأ امتحانات نهاية التيرم لطلاب الليسانس والدراسات العليا نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن جداول الامتحانات راعت عدد الأيام بين الاختبارات لمنح الطلاب الفرصة للمراجعة الجيدة قبل اداء الامتحان مشيرة إلى أنه تم مراعاة اجازات اعياد الميلاد فى جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

ولفتت إلى أن الكلية بدأت فى التجهيز لاستقبال الطلاب من خلال مراجعة المدرجات وقاعات الامتحانات والاستعداد الجيد للجان الممتحنين بحيث يتم وضع شكل الامتحان على أن يضم الاختبار الاسئلة المقالية .

 







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