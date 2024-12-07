حصاد 2024.. انتهاء تجهيز مخر سيول سنور فى بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام المنقضى 2024، كما شهدت الانتهاء من تجهيز المراحل الأولى، لمشروع مخر سيل قرية سنور التابعة لمركز بنى سويف.

وشملت مراحل تطوير المخر بمراحل، عمليات لتبطين قاع النهر، بالإضافة إلى تدبيش وتكاسى وتوسعة المخر، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة، كما تم عمل تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها.

واستمرت أعمال التطوير من خلال إنشاء 16 بحيرة وحاجزا، بتكلفة تقدر بنحو 286 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لإنشاء مشروع متكامل لاستيعاب أية كميات من الأمطار والسيول، بمحافظة بنى سويف.



وتشمل أعمال المشروع، إنشاء 8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، بالإضافة إلى إنشاء8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" و8 حواجز ترابية.



من جانبة أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن مخر السيول بمنطقة سنور يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لتطويره، مشيرا إلى المراجعة المستمرة للأعمال التى تم تنفيذها بمكونات المشروع.

وأضاف الدكتور محمد هانى غنيم، أن مخر سيل سنور والذى تم تأهيله وتطويره فى إطار خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجارى المائية، وضمن الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تكليفاته بتكثيف المرور الميدانى على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز الموجودة بنطاق المحافظة، لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.



مخر السيول بقرية سنور



مخر سيل سنور