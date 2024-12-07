جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب كمية من مادة يشتبه أن تكون مخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبي مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مادة يشتبه أن تكون مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة طائرة شركة بيجاسوس القادمة من صبيحة ، اشتبه مصطفى خيري الفقي مأمور الجمرك المكلف بالعمل على اللجنة الجمركية في "راكب يحمل جواز سفر أمريكي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية حيث بدا عليه الارتباك .

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود سعيد الشاذلي وأحمد حسام مرزوق مأمور الفحص ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود مواد عضوية مشبوهة .



بالعرض على محمد يوسف عبدالنبي مدير جمرك تفتيش الركاب قام بتكليف محمد عادل سلام بتفتيش الحقائب تحت إشراف عمرو مبروك نائب مدير الإدارة فتبين وجود 6 أكياس و5 برطمانات مختلفة الأحجام بوزن واحد كيلو و300 جرام يشتبه أن تكون مادة مخدرة ، بالعرض على رئيس مباحث المخدرات بالمطار أكد على الاشتباه وأن المادة المضبوطة نوع جديد من مادة مخدرة عالية التركيز.

واشترك فى الضبط والوزن والتحريز أشرف محمود عمر وأحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد علي و محمد صلاح و احمد جمال و عبد الرحمن سيد ومحمد الخولي ويوسف الشحات .

قرر محمد لطفى عامر مدير عام جمارك الفروع بجمارك سيناء إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ ، بعد العرض على سلمي سالم سلمان رئيس الادارة المركزية لجمارك سيناء وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة .