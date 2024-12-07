اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد اختبار 600 ألف حالة..

تعليم الإسكندرية: خلو المحافظة من الطلاب غير القادرين على القراءة والكتابة

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:25 م
تعليم الإسكندرية: خلو المحافظة من الطلاب غير القادرين على القراءة والكتابة تعليم الإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أعلن الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، خلو المحافظة من الطلاب غير القادرين على القراءة والكتابة بعد اختبار 600 ألف حالة.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة، فى عدد من المدارس، حيث استهدف الإجراء الصف الرابع والخامس والسادس لعدد 590 مدرسة وعدد 600 ألف طالب لرصد الظاهرة، مؤكدا أنه عقب الاختبار تم وضع البرامج اللازمة، للتخلص من تلك الظاهرة التى تؤثر على العملية التعليمية، مشيرا إلى أن تلك العملية والإجراءات تأتى فى إطار الأهداف الرئيسية لوزارة التربية و التعليم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أجرت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، مهامها في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشَغْل وظيفة مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ووظيفة مسئول التوجيه والإرشاد المهني ووظيفة مسئول الابتكار وريادة الأعمال.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الوزارة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بمنظومة التعليم الفني.

واستمعت اللجنة لمقترحات المتقدمين لشغل الوظيفة للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم الاستفادة بالدور البارز لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة فني ماهر واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي.







الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

تعسر القراءة و الكتابة

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