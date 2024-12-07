تعطل حركة المرور بسبب انقلاب سيارة محملة بالطماطم فى اتجاه ميدان الرماية

كتب محمد أبو ضيف

شهد الطريق القادم من أكتوبر باتجاه ميدان الرماية والمريوطية حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب الحمولة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق وسقوط كميات كبيرة من الطماطم، مما تسبب في إعاقة السير في الاتجاهين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم الدفع بونش لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وناشدت إدارة المرور السائقين توخي الحذر واتباع التعليمات المرورية، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وتستمر الجهود لتأمين الطريق وتيسير الحركة المرورية في المنطقة.