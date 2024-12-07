تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1040 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1040 شاحنة و215 سيارة.

وشملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، و505 شاحنات، و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و535 شاحنة و90 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Alcudia Express .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية . كما تم تداول 2200طن بضائع و 240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ADONNIS على متنها 6000 طن ردة قادمة من عدن، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1865 راكبا بموانيها.