اليوم السابع
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وزارة التعليم تنفى ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:51 ص
وزارة التعليم تنفى ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني من العام الدراسي الحالي 2024 - 2025.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح ، مؤكدا أن السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.

 







وزارة التربية والتعليم

الغاء التقييمات

اخبار مصر




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