تجمع أسرة ضحايا سفاح عزبة رستم أمام المحكمة أثناء محاكمة المتهم بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تجمع عدد من أفراد أسرة ضحايا سفاح عزبة رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، أمام قاعة محكمة جنايات المحلة، أثناء نظر أولي جلسة محاكمة المتهم.

وخيم الحزن الشديد على أفراد الأسرة حزنا على ما حدث للضحايا من جريمة قتل بشعة على يد نجل الضحية الأولى "الأم".

وترجع الواقعة لشهر يونيو الماضي، بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل أفراد أسرته، داخل منزل الأسرة، بعد أن افتضح أمره واكتشاف الجيران للواقعة بعد انبعاث روائح كريهة ودخان من داخل المنزل.

وتم العثور على بقايا أشلاء ودماء متناشرة داخل المنزل، وتبين أنها بقايا جثث والده المتهم وشقيقيه، بسبب خلافات الميراث، وتم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، واحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.



أسرة ضحايا سفاح عزبة رستم



أسرة ضحايا سفاح عزبة رستم 2