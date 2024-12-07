بيان لوزراء خارجية 5 دول عربية ومسار أستانا: استمرار التشاور لحل سياسي بسوريا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، أن مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق وإيران وتركيا وروسيا أصدرت بيانا مشتركا بشأن سوريا.

وقال بيان مشترك بشأن سوريا، إن الأزمة الحالية تمثل تطورا خطيرا على الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح بيان لوزراء خارجية 5 دول عربية ومسار أستانا، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية.

وتابع توافقنا على تعزيز الجهود الدولية لزيادة المسعادات للشعب السوري، مشيرا إلى استمرار التشاور لإيجاد حل سياسي يحقق تطلع السوريين للأمن والعدالة.

وشدد على وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة، مؤكدا أن العملية السياسية يجب أن توقف التصعيد العسكري وسفك دماء الأبرياء.