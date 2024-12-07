بشرة مشرقة وصحية.. 3 مشروبات لنضارة طبيعة للجلد فى الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

الصحة الجلدية في الشتاء وخلال الأجواء الباردة، تتأثر قليلا، مما يتطلب الكثير من الترطيب للحصول على بشرة مشرقة وجذابة وصحية في الوقت ذاته، مستحضرات التنجميل والماكياج ليس علاجا لمشكلات البشرة، ولذا عليك بالبحث عن طرق تعزيز صحتك الجلدية خلال الطقس البارد، الذى يسبب التشققات الجلدية، وجفاف البشرة وضعف ترطيبها، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع kolorshealthcare .

مشروبات صحية فى الشتاء لتعزيز صحة الجلد



مجموعة من المشروبات الصحية يمكنها أن تقلل من جفاف البشرة وتعمل على ترطيبها، وتحسين حالتها الصحية وإشراقتها، كما تعزز من نضارتها منها:

الشاي الأخضر من مضادات الالتهابات الجيدة للغاية، يقاوم تأكسد البشرة ويعزز من نضارة الجلد وسلامته، فضلا عن أنها تحافظ على نضارة الجلد وشبابه يمكنك الاعتماد عليها خلال فصل الشتاء.

ماء الليمون المضاف إليه العسل النقى، يعزز من تحسن حالة الجلد، لأنه يعزز من نمو خلايا الجلد ويقاوم سموم الجسم، كما يعمل على تحسين حالة المسام الجلدية، وبه خصائص مضادة للبكتيريا، يمكن الاعتماد عليه خلال فصل الشتاء لتحسين صحة الجلد.

ماء جوز الهند من المشروبات الصحية للغاية، التي تحسن من نضارة البشرة وإشراقتها بشكل طبيعى، لأنها غنية بمضادات الأكسدة الصحية، فهى تقاوم الجذور الحرة ونشاطها، كما أنه يحتوى على نسبة هائلة من الكولاجين فيتامينات ب 3 وفيتامين ب 2 وفيتامين سى كذلك.

يمكنك الاهتمام بشرب المياه أيضا، هذا أمر ضرورى لتعزيز صحة الجلد ونضارته، وسلامته ونعومته الصحية.