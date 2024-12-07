العلاج الحر تستهدف 600 منشأة خاصة وتوصى بغلق 53 مخالفة بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له، اليوم السبت، عن قيام إدارة العلاج الحر بحملات موسعة خلال الشهر الماضى، واتخاذ قرار بإغلاق 53 منشأة طبية خاصة مخالفة.

وأوضح وكيل الوزارة أن حملات فريق العلاج الحر خلال نوفمبر الماضي قد تضمنت المرور على مايزيد عن 600 منشأة من بينها 282 عيادة خاصة، و 25 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 134 مركزاً طبياً ومعملاً.

وأضاف وكيل الوزارة بأن الحملات تأتي فى إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وحرص صحة الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر الماضى قد شهد فحص 12 شكوى إضافة إلى إصدار قرارات إعادة فتح لـ 22 منشأة عقب استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما أشار "فؤاد" إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت بالمحافظة، لافتا إلى ترخيص 59 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر بعد إجراء المعاينات اللازمة.