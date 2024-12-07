الطب البيطرى بسوهاج: الانتهاء من تدريب 200 خريج وتأهيلهم لسوق العمل

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، عن نجاحها في تدريب أكثر من 200 خريج لمدة 6 أشهر، مما أتاح لهم فرصة اكتساب الخبرات العملية في مجالات الطب البيطري والإدارة هذا التدريب كان عبارة عن فرص تعليمية تهدف إلى تحسين مهارات الخريجين، مما يساهم في تهيئتهم لسوق العمل المحلي في إطار مبادرة "بداية" التي تهدف إلى دعم وتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل، حيث صرح بذلك الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج

وأضاف حمدى، أن المبادرة بدأت في يونيو 2024، وانتهت في نوفمبر 2024، حيث تم الإعلان عن فرصة تدريب في الاختصاصات البيطرية والإدارية، مما جذب العديد من الخريجين الذين تقدموا لهذه الفرص، وتم اختيار 200 منهم للالتحاق بالتدريب. شمل التدريب العمل في مجازر ووحدات بيطرية، وتنوعت المهام بين الأنشطة البيطرية والإدارية.

وأشار حمدى، إلى أنه تم تكريم الدفعة الأولى من المتدربين، تم توزيع شهادات الخبرة على المشاركين في حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور خالد عبداللطيف، نقيب الأطباء البيطريين في سوهاج، والدكتور مرفت عبد النعيم، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وكذلك عدد من الشخصيات السياسية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتوفير فرص التدريب والتوظيف لشباب الخريجين، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف ويزيد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.