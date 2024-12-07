الآثار الجانبية لأجهزة تنقية الهواء "التكييفات".. الأعراض وطرق الوقاية

كتب - حسام الشقويرى

جهاز تنقية الهواء "التكييفات" هو أداة تساعد في تنقية الهواء الداخلي الذي تتنفسه، مما يجعله خاليًا من السموم وآمنًا للرئتين للاستنشاق، تعمل أجهزة تنقية الهواء بكفاءة على إزالة الجزيئات الضارة في الهواء، مثل الغبار وحبوب اللقاح والدخان ووبر الحيوانات الأليفة. وبالتالي تقليل تلوث الهواء الداخلي، وهو أمر مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الحساسية أو الربو، تم تجهيز العديد من الموديلات بمرشحات HEPA، القادرة على حبس 99.97٪ من الجزيئات التي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون، مما يجعل أجهزة تنقية الهواء حليفًا حيويًا في الحفاظ على منزل صحي، وعلى الرغم من أن أجهزة تنقية الهواء يمكنها تحسين جودة الهواء الداخلي، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الآثار الجانبية لاستخدام جهاز تنقية الهواء

على الرغم من أن استخدام جهاز تنقية الهواء مهم للحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل، إلا أن الإفراط في استخدام هذه الأداة قد يؤدي إلى تفاقم بعض الأمور.

تعرف على الآثار الجانبية التالية لأجهزة تنقية الهواء:

مشاكل الجهاز التنفسي

من بين المشكلات الرئيسية التي قد تواجهنا هي مشاكل الجهاز التنفسي. فالتواجد في بيئة ذات هواء مفلتر بشكل مفرط قد يحرم أنظمتنا المناعية من الكائنات الحية الدقيقة المحمولة جوًا والتي تحتاج إليها، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والحساسية.

جفاف العين والجلد

إن الإفراط في استخدام أجهزة تنقية الهواء قد يؤدي أيضًا إلى جفاف الهواء في منازلنا. وقد يؤدي استخدام العديد من هذه الأجهزة، وخاصة تلك التي تستخدم مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)، إلى خفض مستويات الرطوبة، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيج الجيوب الأنفية وعدم الراحة في التنفس. وقد يلاحظ الأشخاص زيادة السعال أو تهيج الحلق بسبب نقص الرطوبة في الغلاف الجوي.

الربو وأمراض الرئة المزمنة

قد تنتج بعض أجهزة تنقية الهواء، وخاصة تلك التي تستخدم تقنية التأين، الأوزون كمنتج ثانوي. ويمكن للأوزون أن يهيج الجهاز التنفسي ويسبب مشاكل صحية خطيرة، وخاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل تنفسية قائمة. ويمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد لمستويات مرتفعة من الأوزون إلى تفاقم أعراض الربو ويؤدي إلى أمراض الرئة المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنبعث من بعض أجهزة تنقية الهواء مركبات عضوية متطايرة (VOCs) أثناء الاستخدام. وقد تأتي هذه الانبعاثات من المواد التي صنع منها الجهاز أو مرشحاته. ويمكن أن تسبب المركبات العضوية المتطايرة الصداع والدوخة وحتى الآثار الصحية الدائمة مع التعرض المطول. ومن المهم اختيار أجهزة تنقية الهواء المعتمدة للحد الأدنى من انبعاثات المواد الضارة.

طرق الوقاية

للاستمتاع بمزايا أجهزة تنقية الهواء مع الحد من المخاطر، فإن استخدامها باعتدال أمر بالغ الأهمية، وبصرف النظر عن هذا، يجب على المرء أن يعرف أي جهاز يجب اختياره للبقاء آمنًا. عند اختيار جهاز تنقية الهواء، من الضروري النظر في التكنولوجيا التي يستخدمها. اختيار النماذج التي لا تنتج الأوزون ولديها انبعاثات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية. كما أن تغيير المرشحات بانتظام والصيانة المناسبة للجهاز وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة سيضمن أيضًا تشغيله بشكل فعال وآمن.

