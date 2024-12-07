إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "مصباح" و"منصور النجار" بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شهدت قرية السناجرة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "آل مصباح" و"عبدالله منصور النجار"؛ وذلك بعد خلافات بين الجانبين جراء مقتل أحد أبناء عائلة "مصباح" على يد أحد أبناء عائلة "النجار".

وتم الصلح بين العائلتين بحضور عدد من رجال الأمن وأعضاء مجلس النواب وكبار العائلتين وأهل القرية، وكذا عدد من القضاة العرفيين وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

وجرت مراسم الصلح بين العائلتين بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يتقدم شقيق المتهم بالقتل من العائلة الثانية حاملا "الكفن" لتقديمه إلى أسرة المجنى عليه، وقبل الأخير الصلح وانتهت الخلافات بين العائلتين.